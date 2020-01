Colombia: leader partito Farc propone di cambiare nome al movimento

- Il leader del partito Farc, nato dalle ceneri dell’omonima guerriglia colombiana, Rodrigo Londono, proporrà di cambiare nome al partito. “Fin dal congresso costitutivo ho sollevato la necessità di cambiare il nostro nome, ma l'iniziativa non è stata accettata dalla maggioranza. Ora lo riproporremo, speriamo di vincere”, ha detto Londono, anche noto come Timochenko, parlando all’emittente “BluRadio”. Il leader ha anche dichiarato che la violenza nei confronti degli ex combattenti “sta superando ogni limite”. “È necessario che la società colombiana e la comunità internazionale comincino a esercitare pressione sullo stato, che si sta prendendo gioco degli accordi di pace”, ha affermato. (segue) (Mec)