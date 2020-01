Colombia: leader partito Farc propone di cambiare nome al movimento (2)

- Sabato un altro ex combattente delle Farc è stato ucciso nel dipartimento di Huila, nel sud del paese, come denunciato dallo stesso partito Farc. Jhon Fredy Vargas Rojas, questo il nome della vittima, è stato ucciso sabato nel municipio di Pitalito. Il partito Farc ha denunciato anche un aggressione nei confronti dell’ex combattente Maryoli Narváez Velazco, registrata nel dipartimento Valle del Cauca. Il sentore Julian Gallo, uno dei leader del partito Farc, ha criticato il "silenzio e l'indifferenza complice del governo" verso gli omicidi di ex combattenti. (segue) (Mec)