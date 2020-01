Colombia: leader partito Farc propone di cambiare nome al movimento (6)

- Le Farc sono tornate al centro del dibattito politico in Colombia dopo il recente annuncio da parte di alcuni ex combattenti di primo piano di un ritorno alla lotta armata. Lo scorso 29 agosto un'ala della dissidenza delle Farc ha annunciato di voler aprire una “nuova tappa della lotta armata”, in un messaggio video diffuso in rete. “Annunciamo al mondo che è iniziata la seconda Marquetalia (luogo che ha visto nascere le Farc), nel marchio del diritto universale di tutti i popoli del mondo a sollevarsi contro l'oppressione", afferma nel video l'ex comandante delle Farc - il ricercato Ivan Marquez -,circondato da una ventina di uomini e donne armati di fucili. (segue) (Mec)