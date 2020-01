Governo: da Cdm via libera a Ruffini alle Entrate, Minenna a Dogane, Agostini al Demanio

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 17.53 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri - si legge in una nota del governo - a norma dell’articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ha deliberato l’avvio della procedura per il conferimento dell’incarico di direttore dell’Agenzia delle entrate all’avvocato Ernesto Maria Ruffini, di direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al dottor Marcello Minenna e di direttore dell’Agenzia del demanio al consigliere Antonio Agostini. A seguito della deliberazione preliminare", conclude la nota, "le proposte di nomina saranno sottoposte alla Conferenza unificata per il prescritto parere". (Com)