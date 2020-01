Roma: Guadagno (M5s), benessere e sviluppo bambini è cardine nostra amministrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma Capitale ha aderito tempo fa al Programma dell'Unicef "Città amica delle bambine e dei bambini" con l'adozione del documento programmatico "Costruzione di una città amica delle bambine e dei bambini. Nove passi per l'azione". Lo rende noto, su Facebook, Eleonora Guadagno, presidente della VI commissione capitolina Cultura. Abbiamo dato "coì seguito "a quanto recita all'articolo 2 comma 8 il suo Statuto: 'Roma Capitale tutela i diritti delle bambine e dei bambini uniformandosi alla Convenzione Onu dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; ne promuove in particolare il diritto alla salute, alla socializzazione, alla partecipazione, al gioco, allo studio e alla formazione nella famiglia, nella scuola e nelle realtà sociali dove si sviluppa la loro personalità (...) A tal fine è anche istituito un garante nominato dal Sindaco per la tutela di tali diritti, le cui competenze e modalità di funzionamento sono disciplinate con regolamento' - scrive Guadagno - A tal proposito, le Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma Capitale, approvate con delibera dell'Assemblea Capitolina n. 9/2016, hanno individuato, tra le priorità dell'Amministrazione, la costruzione di 'una città a misura di bambine/i e di ragazze/i' e il rafforzamento della presenza di soggetti istituzionali indipendenti sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. E' proprio in questa direzione quindi che oggi in aula Giulio Cesare la nostra maggioranza ha deliberato l'approvazione del 'Regolamento del Garante di Roma Capitale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza', provvedendo quindi anche all'istituzione del 'Forum di Roma Capitale per l'infanzia e l'adolescenza' di cui il Garante sarà parte integrante grazie a una successiva delibera di Giunta capitolina. L'attenzione al benessere e allo sviluppo delle nostre bambine e dei nostri bambini è uno dei punti cardine e programmatici di questa Amministrazione: con il nuovo Regolamento del Garante andiamo verso una loro maggiore e più sicura tutela". (Rer)