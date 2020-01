Shoah: da Cdm impegno a rafforzare memoria Olocausto e a contrastare antisemitismo

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 17.53 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla presidenza Riccardo Fraccaro, "in occasione della giornata della Memoria - si legge in una nota diffusa dall'esecutivo - ha ribadito l’impegno a promuovere e a rafforzare la memoria dell’Olocausto e a contrastare l’antisemitismo in tutte le sue forme. A tale scopo il governo fa riferimento al documento Ihra sull’antisemitismo, di cui si è già approvata la definizione, quale punto di partenza per un percorso di ricognizione delle espressioni e delle condotte di antisemitismo - conclude la nota - che ha chiesto di avviare alla coordinatrice nazionale per la lotta contro l’antisemitismo, professoressa Milena Santerini". (Com)