Rifiuti Roma: Ama, performance incasso Tari molto elevate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le performance di incasso Tari nella Capitale sono molto elevate, superiori di circa il 15 per cento rispetto alla media nazionale, con riscossioni a 5 anni di distanza (annualità 2014) pari all’83,5 per cento, che salgono fino all’89,4 per cento a 8 anni di distanza (annualità 2011)". Lo comunica, in una nota, Ama. "Roma Capitale effettua il contrasto all’evasione ed i relativi accertamenti Tari attraverso la sua società Aequaroma. Nel corso del 2019 - spiega Ama -, in un’ottica di collaborazione sinergica all’interno del gruppo di Roma Capitale, gli uffici addetti di Ama Spa, anche a seguito del censimento per l’introduzione della raccolta porta a porta nel VI e nel X municipio, hanno individuato un elenco di oltre 24mila utenze potenzialmente 'fantasma', che non risultano quindi presenti nella banca dati Tari e che sono oggetto di opportuna analisi da parte di AequaRoma. Di queste, circa 900 sono attività commerciali. Nel corso del 2019, il contrasto all’evasione da parte di AequaRoma è stato effettuato anche attraverso l’incrocio delle banche dati che ha permesso - conclude Ama - la notifica di ulteriori 15.000 atti di accertamento verso utenze fantasma di cui 2500 commerciali".(Com)