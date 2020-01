Ue: Gentiloni, per revisione Patto serve discussione comune

- Per quanto riguarda la revisione del Two Pack e del Six Pack, cioè le regole europee sui bilanci pubblici introdotte nel 2011 e nel 2013, negli anni della crisi del debito e dell'austerity, e con cui è stato riformato il Patto di stabilità e di crescita, bisogna avere un processo di discussione comune. Lo ha detto il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, in una audizione in commissione per i problemi economici del Parlamento Ue. "Non possiamo presentare una proposta calata dall'alto, se non vogliamo che sia inutile. Se vogliamo qualcosa che cambi le regole in meglio, serve un processo di discussione comune", ha detto. "Lo scopo della revisione non è solo discutere come funzionano il Two Pack e il Six Pack, ma anche identificare possibili cambiamenti che saremo in grado di apportare. E' importante per noi identificare questi potenziali cambiamenti durante la discussione, prendendo atto delle diverse posizioni", ha aggiunto. (Beb)