Energia: Bulgaria, ministro Petkova guida delegazione negli Usa

- Il ministro dell'Energia bulgaro Temenuzhka Petkova guida una delegazione di Sofia in visita in questi giorni a Washington e Houston, negli Stati Uniti, per discutere di diversificazione energetica e di forniture di Gas naturale liquefatto (Gnl). Secondo quanto riferisce l'ambasciata statunitense a Sofia, fanno parte della delegazione i vertici della società energetica bulgara Bulgartransgaz. A Washington sono previsti incontri con il vice assistente del segretario di Stato Usa all'energia, Mark Meneses, e con altri rappresentanti del settore energetico degli Stati Uniti. Secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane dal sottosegretario di Stato Usa per gli Affari politici, David Hale, in un’intervista all’emittente radiofonica nazionale bulgara, Washington è contraria alla costruzione di una seconda linea del gasdotto Turkish Stream per il trasporto di gas naturale ai paesi dell’Europa meridionale attraverso la Bulgaria: le autorità statunitensi vedono l’infrastruttura come un progetto che favorisce gli interessi geostrategici della Federazione Russa. “La Federazione Russa ha sempre sfruttato le sue risorse energetiche per destabilizzare l’Europa e rafforzare la sua influenza su di essa: gasdotti come il Nord Stream 2 o il Turkish Stream non hanno un impatto positivo, dal momento che non favoriscono una diversificazione in termini di forniture”, ha detto il sottosegretario. (segue) (Bus)