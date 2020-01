Imprese: Ice Amman, designer giordani e palestinesi a Homi 2020

- Ice Agenzia ha organizzato, nell'ambito delle iniziative promozionali 2020, un incontro rivenditori esteri (incoming buyer) a Homi, il salone degli stili di vita dedicato al mondo della casa, in programma a Milano dal 24 al 27 gennaio 2020. Lo riferisce Ice Agenzia di Amman. Grande attenzione da parte delle tre designer, due giordane e una palestinese, titolari di importanti studi che operano nell’Home décor, interior design e festivity che partecipano alla missione, coordinata da Ice Amman, coinvolte nell'intenso programma di appuntamenti, incontri b2b ed eventi previsto dagli organizzatori perché fortemente interessate alle novità in tema di tavola e cucina, decorazione d'interni, complementi di arredo, tessile per la casa, articoli per la casa, fragranze, decorazioni natalizie, festività e idee regalo, frutto del gusto e della creatività del nostro made in Italy. (Res)