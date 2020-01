Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic in parlamento per esame nuove leggi

- Il ministro delle Infrastrutture della Serbia, Zorana Mihalovic, era presente oggi in parlamento per illustrare ai deputati il nuovo pacchetto legislativo preparato dal governo in materia. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano "Danas", il ministro ha osservato che il pacchetto legislativo, composto da 13 fra proposte di legge e provvedimenti, ha come obiettivo un maggiore allineamento della legislazione serba a quella dell'Unione europea. La presidente del parlamento, Maja Gojkovic, ha rimandato stamane l'inizio della seduta di un'ora e mezza rispetto all'ordine del giorno prefissato a causa della mancanza di quorum. Il pacchetto all'esame è formato da 13 proposte di legge e provvedimenti che riguardano un nuovo ciclo di investimenti del valore complessivo di 5 miliardi di euro. (segue) (Seb)