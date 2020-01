Infrastrutture: Serbia, ministro Mihajlovic in parlamento per esame nuove leggi (4)

- Lo scorso 8 luglio il parlamento della Serbia ha approvato la legge che regola la realizzazione del Corridoio. Il testo approvato prevede la contrazione di un debito di 800 milioni di euro presso società e fondi stranieri da parte del governo serbo per la realizzazione del progetto. I deputati del parlamento della Serbia hanno avviato lo scorso 3 luglio la discussione degli emendamenti alla legge che regola la realizzazione del Corridoio stradale della Morava. Alla fine di agosto il governo della Serbia ha invece dato il via libera al partenariato strategico con il consorzio Bechtel-Enka per la costruzione del Corridoio. Il consorzio composto dalla statunitense Bechtel e dalla turca Enka è stato l'unico offerente nell'ambito della gara aperta dal governo della Serbia. Il gruppo di lavoro incaricato dal ministero delle Infrastrutture ha concluso che l'offerta presentata è valida e risponde ai requisiti richiesti. (segue) (Seb)