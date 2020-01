Brasile: ministero Salute esclude caso di coronavirus a Niteroi, Rio de Janeiro (2)

- Il virus si è diffuso dalla città cinese di Wuhan ai maggiori centri abitati della Cina, tra cui Pechino, Shanghai, Macao e Hong Kong. L'infezione dal nuovo ceppo letale di coronavirus si presenta con sintomi simili a quelli di una normale polmonite ma non è altrettanto curabile con una terapia farmacologica e non esistono vaccini. Le autorità cinesi e internazionali esprimono crescente apprensione per la rapida diffusione del nuovo ceppo di coronavirus individuato in Cina, in concomitanza con il boom di viaggi domestici e internazionali che coincide ogni anno con le festività del Capodanno lunare. (segue) (Brb)