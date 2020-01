Coronavirus: Gallera, controlli su passeggeri e equipaggi provenienti da Cina

- "L'apparato di sicurezza sanitaria messo a punto dalla Regione Lombardia in stretto raccordo con il Ministero della Salute è operativo: si effettuano controlli su passeggeri direttamente in aereo, sono stati attivati percorsi specifici con i Medici di Base e attraverso l'azienda regionale per l'emergenza urgenza. Niente allarmismi, in caso di necessità è opportuno rivolgersi direttamente al 112 o al numero del Ministero "1500". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, illustrando il piano d'intervento messo a punto per affrontare eventuali casi di contagio da 'coronavirus' e per gestire le operazioni preventive e di sicurezza. Da ieri mattina - aggiunge l'assessore Gallera - anche nell'aeroporto di Malpensa, in accordo con il Ministero della Salute, è attivo il protocollo di monitoraggio per i passeggeri dei voli dalla Cina, con misurazione a bordo della temperatura di passeggeri ed equipaggio. A seguito di esito negativo dei controlli di temperatura, i passeggeri potranno sbarcare: a loro viene consegnata un'informativa multilingue. Se invece qualche passeggero/operatore dovesse presentare febbre, il personale medico procede alla sua valutazione secondo i criteri di caso sospetto definiti da OMS/Ministero della salute, procedendo all'invio in ospedale, reparto di Malattie Infettive, per effettuare tutti gli approfondimenti diagnostici necessari". (segue) (Com)