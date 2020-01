Speciale infrastrutture: Messico, il 30 aprile via ai cantieri del "treno Maya"

- I cantieri per la costruzione del "treno Maya", arteria che collegherà le principali mete turistiche della zona sudorientale del Messico, si apriranno il 30 aprile. Lo ha detto il direttore generale del Fondo nazionale di incentivo al turismo (Fonatur), Rogelio Jimenez Pons, ricordando che il 17 aprile si conosceranno i nomi dei vincitori delle imprese che si aggiudicheranno i primi segmenti dell'opera. Jimenez Pons ha riferito che in settimana 65 imprese messicane e 20 provenienti da Spagna, Canada, Portogallo, Brasile e Cina hanno partecipato a una sessione informativa per conoscere i dettagli del progetto. In precedenza il presidente Andres Manuel Lopez Obrador aveva detto che l'opera finanziato sarà con risorse statali mantenendo fermo il principio di “non creare nuovo debito pubblico”. Il capo dello stato aveva scartata l’ipotesi di ricorrere a finanziamenti che “costavano tantissimo” e che avrebbero costretto l’erario a “pagare per i successivi 30, 40 anni”. (Mec)