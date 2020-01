Imprese: Ice Amman, dal 25 al 28 febbraio fiera Erbil Building in Iraq

- L'ufficio Ice-Agenzia di Amman prevede la partecipazione alla 12ma edizione della fiera "Erbil Building", prevista dal 25 al 28 febbraio 2020, con un Punto Italia/promozione made in Italy. Lo rende noto l'ufficio Ice di Amman. La fiera, specializzata nei settori di costruzioni e infrastrutture, comprende varie aree di interesse per le aziende italiane, consultabili sul sito dedicato. La ricostruzione in Kurdistan, interrotta bruscamente negli ultimi anni dal clima di inquietudine dovuti alla lotta contro lo Stato islamico nella regione, vede ora un nuovo e deciso impulso dei progetti per il rilancio dei progetti nelle infrastrutture/costruzioni (turistiche, residenziali e governative). Secondo le fonti governative la completa realizzazione di tutti i progetti approvati e iniziati prima del 2014 dovrebbe realizzarsi entro il triennio 2020/2022. Sono previsti importanti progetti di costruzione di alberghi, centri commerciali, ospedali e centri servizi (privati e governativi), anche nel vicino governatorato di Ninive, il cui capoluogo, Mosul, è stato praticamente distrutto durante la guerra e dove la ricostruzione, soprattutto degli edifici privati ripresa nel 2018, è operata prevalentemente da imprese di costruzioni provenienti da Erbil. Vengono proposte due opzioni di servizio: il servizio "catalogoteca", efficace per distribuire materiali/cataloghi aziendali e a raccogliere contatti e verificare l'interesse in loco grazie alla presenza del personale Ice. Al termine della fiera sarà elaborato un elenco di contatti delle aziende irachene interessate ai prodotti/tecnologie, personalizzato per ogni azienda italiana partecipante. La seconda opzione di servizio è un punto di assistenza business allo stand Ice, dove le aziende italiane interessate a partecipare fisicamente possono avvalersi dei servizi messi a disposizione dallo staff Ice in fiera, con punto di incontri dentro l'area Ice. (Res)