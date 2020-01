Corno d’Africa: leader di Eritrea, Etiopia e Somalia adottano piano d’azione 2020, focus su pace e sviluppo

- I capi di Stato e di governo di Eritrea, Etiopia e Somalia, rispettivamente Isaias Afwerki, Abiy Ahmed e Mohamed Abdullahi “Farmajo”, si sono incontrati oggi ad Asmara per discutere della loro cooperazione tripartita e sugli ultimi sviluppi nella regione del Corno d'Africa. Nel corso dell’incontro, si legge nel comunicato congiunto diffuso al termine della riunione, i tre leader hanno ribadito il loro impegno per l'accordo tripartito firmato nel settembre 2018 e hanno riesaminato i risultati dei loro sforzi congiunti messi in atto per la sua attuazione, adottando un piano d'azione congiunto per il 2020 e concentrandosi sui due obiettivi principali e interconnessi del consolidamento della pace, della stabilità e della sicurezza nonché della promozione dello sviluppo economico e sociale. I tre leader, prosegue la nota, hanno anche convenuto di rafforzare i loro sforzi congiunti per promuovere un'efficace cooperazione regionale. Sul fronte della sicurezza, i tre leader hanno formulato un piano globale per combattere e neutralizzare le minacce comuni che si trovan o ad affrontare, tra cui il terrorismo, il traffico di armi e di esseri umani e il traffico di droga. (segue) (Res)