Corno d’Africa: leader di Eritrea, Etiopia e Somalia adottano piano d’azione 2020, focus su pace e sviluppo (2)

- Per quanto riguarda lo sviluppo economico e sociale, le tre parti hanno concordato di dare la priorità alla mobilitazione delle loro abbondanti risorse umane e naturali; di costruire, modernizzare le propria infrastrutture; di sviluppare i propri settori produttivi e dei servizi. I tre leader hanno anche espresso il loro apprezzamento e la loro disponibilità a collaborare con i loro amici e partner, sulla base del rispetto e del vantaggio reciproco, concordando infine di pèroseguire e intensificare le consultazioni per realizzare l'aspirazione dei rispettivi popoli. A dare un impulso decisivo al rilancio delle relazioni fra i paesi del Corno d’Africa è stato l’accordo di pace fra Etiopia ed Eritrea siglato nel luglio 2018 ad Asmara, cui sono seguite a cascata una serie di intese che hanno riguardato tutti i paesi dela regione. Nel settembre 2018, infatti, sempre la capitale eritrea Asmara ha ospitato un vertice trilaterale fra i leader di Eritrea, Etiopia e Somalia che hanno firmato un accordo tripartito di cooperazione che prevede il rilancio della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza fra i tre paesi. L’accordo è stato firmato dai presidenti di Eritrea e Somalia, rispettivamente Isaias Afwerki e Mohamed Abdullahi “Farmajo”, e dal premier etiope Abiy Ahmed, i quali hanno concordato di lavorare in stretto coordinamento per promuovere la pace e la sicurezza a livello regionale. (segue) (Res)