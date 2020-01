Corno d’Africa: leader di Eritrea, Etiopia e Somalia adottano piano d’azione 2020, focus su pace e sviluppo (3)

- La dichiarazione ribadisce “gli stretti legami di geografia, storia, cultura e religione” e “gli interessi vitali comuni” fra i popoli dei tre paesi, e ne auspica il rafforzamento “nel rispetto dell'indipendenza, della sovranità e dell'integrità territoriale” di ciascuno di essi. L’accordo prevede infine l’istituzione di un comitato congiunto ad alto livello per coordinare gli sforzi di cooperazione regionale. In precedenza erano stati i governi di Eritrea e Gibuti a siglare un accordo per la normalizzazione delle relazioni diplomatiche, da anni tese a causa della disputa relativa all’arcipelago di Dumeira, nel Mar Rosso, che Gibuti sostiene sia illegalmente occupato dall'Eritrea. L’ultimo tassello di questo complicato “puzzle” regionale è stato posto con la ripresa delle relazioni diplomatiche fra Somalia ed Eritrea, per anni estremamente tese soprattutto dopo che nel 2009 le Nazioni Unite hanno imposto le sanzioni nei confronti di Asmara con l’accusa di sostenere il gruppo jihadista al Shabaab in Somalia. Il riavvicinamento tra i due pesi è stato sancito con la firma, sempre nel luglio 2018, di una dichiarazione congiunta in cui si ribadiscono i “profondi legami di amicizia” e si sancisce la ripresa delle relazioni diplomatiche, economiche e culturali tra i due paesi. (Res)