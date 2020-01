Russia: coronavirus, premier convoca riunione per prevenire la diffusione dell’epidemia

- Il primo ministro della Federazione Russa, Mikhail Mishustin, ha organizzato oggi una riunione di gabinetto per discutere i provvedimenti da prendere per prevenire la diffusione del nuovo focolaio di coronavirus nel paese. Lo si apprende dal comunicato stampa relativo all’incontro. “Si è discusso di come prevenire e monitorare la diffusione del virus: in particolare, il primo ministro ha disposto l’organizzazione di un quartier generale per il coordinamento di tutte le strutture governative competenti in questo ambito, alle cui riunioni prenderanno parte anche rappresentanti dei dicasteri delle Emergenze, dell’Interno e dell’Industria”, si legge nel documento. (Rum)