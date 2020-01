Aerotrasporto: De Micheli e vertici Enac a Fiumicino per sopralluogo a cantieri ampliamento scalo

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, si legge in una nota, "assieme ai vertici dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e di Aeroporti di Roma, ha visitato nel pomeriggio di oggi l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino e, in particolare, il cantiere per la realizzazione dell’ampliamento del Terminal passeggeri verso est, con la costruzione dei cosiddetti Molo A e Avancorpo del T1. L’investimento previsto è di circa 270 milioni di euro. I lavori riguardano l’ampliamento della superficie fino a 32.000 mq su due livelli, nuovi finger per imbarco/sbarco passeggeri, nuove sale di imbarco, 2 nastri bagagli aggiuntivi. La realizzazione di queste opere consentirà la gestione, con criteri di efficacia e qualità, di circa 6 milioni di passeggeri. Il presidente Enac Nicola Zaccheo e il direttore generale Alessio Quaranta - prosegue la nota - con l'amministratore delegato di Adr Ugo De Carolis hanno accompagnato il ministro De Micheli nel sopralluogo, evidenziando come i lavori si trovino a un punto avanzato di realizzazione che, se il cronoprogramma verrà rispettato, ha come obiettivo sfidante quello di aprire entro l'estate prossima". (segue) (Com)