Aerotrasporto: De Micheli e vertici Enac a Fiumicino per sopralluogo a cantieri ampliamento scalo (2)

- La nota segnala, poi, che "con l’occasione l’Enac e la società di gestione hanno presentato lo stato di attuazione degli investimenti previsti nel contratto di programma in essere tra Enac e Adr. Il management della società, inoltre, ha illustrato i possibili scenari di sviluppo, alla luce della domanda di traffico aereo che dovrà essere soddisfatta nel medio/lungo periodo". Per Zaccheo, "le opere in corso di realizzazione nell’aeroporto di Fiumicino contribuiscono senza dubbio ad aumentare ulteriormente la qualità dei servizi offerti all'utenza che ha già raggiunto un livello riconosciuto e apprezzabile, come attestato dai premi ricevuti dallo scalo. Voglio, però, evidenziare che questo è solo un tassello verso un adeguamento infrastrutturale che dovrà permettere a Fiumicino, porta dingresso al nostro Paese, di competere con altri hub del Mediterraneo. Soltanto una programmazione strategica e di visione ci permetterà di svolgere un ruolo di primo piano a livello europeo e di soddisfare il notevole aumento della domanda di traffico prevista nei decenni a venire". (segue) (Com)