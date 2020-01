Torino: Comune, al via riorganizzazione dei giardinieri dopo recenti pensionamenti

- Dal mese di febbraio sarà operativa una riorganizzazione dei giardinieri del Comune di Torino, un insieme di circa 50 persone organizzate in squadre operative e caratterizzate da elevata esperienza e professionalità, per la gestione d’eccellenza dei giardini e degli arredi verdi. Lo rende noto la Città, che spiega che è stata considerata l’importanza del loro lavoro e le esigenze che caratterizzano il lavoro di squadra, ma anche la riduzione significativa del numero dei giardinieri negli ultimi anni, dovuta principalmente ai pensionamenti. L’obiettivo è stato di comporre un numero minore di unità operative (che corrispondono ad altrettante squadre e sedi di lavoro), formate ciascuna indicativamente da 12-15 persone, in modo da ottenere maggiore efficienza e flessibilità di intervento e lo svolgimento in sicurezza delle lavorazioni. Il cambiamento organizzativo consentirà di mettere in evidenza la figura professionale del giardiniere, a cui saranno affidate attività di eccellenza e grande visibilità: cura di giardini e parchi storici, realizzazione aiuole fiorite, allestimenti floreali per manifestazioni, pronto intervento sugli alberi, attività di supporto ad interventi fatti con la cittadinanza. Ciò aiuterà ad aumentare la consapevolezza dell’importanza del proprio lavoro di cura del verde pubblico della Città. (segue) (Rpi)