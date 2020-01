Torino: Comune, al via riorganizzazione dei giardinieri dopo recenti pensionamenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riorganizzazione terrà anche conto del complesso dell’ex Istituto Bonafous di Chieri per il quale, lo scorso giugno, è stato stipulato un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione comunale, il Comune di Chieri e gli enti già presenti presso il compendio: Città Metropolitana di Torino, Istituto di istruzione superiore “B. Vittone”, l’Università degli Studi di Torino e l’ENGIM (Enti di formazione professionale), per la creazione in tale luogo di un Polo didattico/formativo nonché di sviluppo del territorio; il Servizio Verde pubblico assicurerà un servizio di monitoraggio e presidio mediante l’operato di due giardinieri con mansioni di custodi, che svolgeranno parte delle loro attività presso tale sito. Inoltre la Città è impegnata nel rilancio delle attività all’interno delle serre presenti nel complesso di Chieri, mediante la predisposizione di un bando per l’assegnazione delle stesse e dei limitrofi terreni da coltivazione a progettualità con finalità sociali, anche in considerazione della lettera di intenti sottoscritta tra la Città di Torino e il Ministero della Giustizia, unitamente al Tribunale di Sorveglianza e la Garante per i detenuti della Città di Torino. (Rpi)