Sicurezza: Orlando (Pd), abbandonare impostazioni forcaiole e superare i due decreti

- Il vicesegretario del Partito democratico Andrea Orlando, ospite ad "Un giorno da pecora" su Rai Radio 1, alla luce dei risultati di ieri delle elezioni in Emilia-Romagna e Calabria, si è soffermato sul futuro del governo e sui provvedimenti sulla sicurezza. "Ora ci sono le condizioni per fare di più e per fare cose che segnino maggiormente la discontinuità col governo precedente - ha spiegato -. Ad esempio, abbandonare definitivamente impostazioni forcaiole e superare i decreti vergogna. L'importante - ha concluso l'esponente del Pd - è che non ci siano più norme palesemente contro la Costituzione, contro i Trattati internazionali e contro, soprattutto, l'intelligenza". (Rin)