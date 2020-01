Ucraina: governo approva bozza accordo con Ue per assistenza finanziaria su riforma fondiaria (2)

- Il tema del mercato fondiario è molto sentito in Ucraina, con una buona parte degli abitanti del paese che teme di vedere ceduti i terreni a investitori stranieri. Il capo del governo ha dato rassicurazioni in merito, sottolineando che solo i cittadini ucraini e le società registrate nel paese potranno partecipare alle aste, che a loro volta verranno gestite nella massima trasparenza. Priorità verrà inoltre assegnata a coloro che attualmente gestiscono i terreni, “tutelando i coltivatori che già li lavorano e producono”. Il presidente Zelensky ha in passato ripreso le parole del primo ministro e ribadito come la legge non aprirà le porte del mercato ad “avidi investitori stranieri”, ma assicurerà al contrario una corretta gestione dei terreni, eliminando anzi tutte le zone grigie e le irregolarità attualmente presenti. Il capo dello Stato ha poi messo in evidenza come ad eventuali soggetti esteri interessati all’acquisto di terreni verrà impedito “per alcuni anni” di partecipare alle gare. (Res)