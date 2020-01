Shoah: Leo (centrodestra), vicino a comunità ebraica, ricordare per tenere viva memoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Giorno della Memoria, ricorrenza che celebra le vittime dell'Olocausto, rinnovo la mia solidarietà alla comunità ebraica di Roma". Lo dichiara in una nota Maurizio Leo, candidato del centrodestra alle suppletive del collegio Roma 1 della Camera. "Lo sterminio del popolo ebraico e le persecuzioni subite da tutti i deportati nei campi nazisti hanno rappresentato una vergogna per l'Italia - aggiunge Leo -. Ricordare è un impegno morale e civile, tenere viva la memoria per le nuove generazioni affinché non si ripetano mai più questi orrori".(Com)