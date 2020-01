Migranti: Cipro, ministro dell'Interno annuncia nuova politica per gestire fenomeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno cipriota Nikos Nouris ha annunciato oggi che il governo di Nicosia intende introdurre molto presto una nuova politica migratoria che nei prossimi giorni sarà approvata dall'esecutivo. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Cna", Nouris ha fatto notare che la percentuale di immigrati a Cipro si attesta al 3,8 per cento della popolazione, mentre negli altri paesi dell'Ue che sono in prima linea tale percentuale sarebbe dell'1 per cento. Il ministro dell'Interno, in conferenza stampa, ha parlato di una "situazione critica" evidenziando la necessità di questo nuovo piano per l'immigrazione. Nouris ha precisato di aver già informato, nella recente riunione ministeriale di Zagabria, gli omologhi dei paesi Ue sui piani del governo di Nicosia nel settore migratorio. Secondo il ministro, in ogni caso, la nuova politica sarà "prudente" e terrà in considerazione il rispetto dei diritti umani. (Res)