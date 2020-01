Onu: Lavrov, Francia e Cina favorevoli a vertice membri permanenti Consiglio sicurezza

- Parigi e Pechino sostengono l'iniziativa del presidente russo, Vladimir Putin, di tenere un vertice dei cinque paesi membri permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. E' quanto dichiarato dal ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante l'apertura della 28ma edizione dell'International Christmas Educational Readings. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa "Tass", il 23 gennaio scorso il presidente Putin aveva suggerito di tenere una riunione a livello Onu dei leader di Russia, Regno Unito, Cina, Stati Uniti e Francia. "I leader di Francia e Cina – ha dichiarato il ministro Lavrov - hanno già fatto un passo avanti a sostegno di questa iniziativa. Il tema centrale dell'incontro è considerare nella maniera più seria modi per allentare le tensioni cresciute pericolosamente negli ultimi anni. Senza politicizzazioni, ideologizzazioni ed allusioni a cicli elettorali". Le basi gettate alla fine della Seconda guerra mondiale, secondo Lavrov, restano "punto di riferimento chiave per superare efficacemente le sfide e le minacce comuni che i popoli devono affrontare per garantire la sicurezza globale e regionale", ha aggiunto il ministro degli Esteri russo. (Rum)