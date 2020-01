Serbia: elezioni, progressisti e socialisti forse si presentano separatamente

- Il Partito progressista serbo (Sns) e il Partito socialista serbo (Sps) potrebbero decidere di presentarsi separatamente nella campagna elettorale per le prossime elezioni parlamentari in Serbia. Lo riferisce il quotidiano "Blic", citando fonti riservate e precisando che le due formazioni non hanno ancora preso una decisione definitiva in merito. Stando alle informazioni diffuse, tutto dipende dalle forze politiche di opposizione che decideranno di scendere in campo e da quelle che invece sceglieranno di boicottare l'appuntamento elettorale e dunque di non presentarsi. "Se l'Alleanza per la Serbia boicotterà il voto, allora non è logico andare con una lista comune perché questi due partiti (Sns e Sps) otterranno la maggior parte dei voti", hanno detto le fonti. Secondo le ultime ricerche il Partito progressista serbo (Sns) raccoglie attualmente oltre il 50 per cento dei consensi fra gli elettori in Serbia. Il direttore dell'agenzia Faktor plus, Vladimir Pejic, ha dichiarato nei giorni scorsi che il dato emerge dall'ultima analisi condotta dall'agenzia sull'orientamento dei cittadini in vista delle elezioni parlamentari della prossima primavera. Fra i partiti attualmente nella coalizione di governo, ha aggiunto Pejic, solo il Partito dei pensionati (Pups) di Milan Krkobabic e il Partito socialdemocratico (Sdps) di Rasim Ljajic potrebbero superare la soglia di sbarramento. L'abbassamento della soglia di sbarramento che passa ora dal 5 al 3 per cento, ha aggiunto Pejic, consentirà la sopravvivenza del Partito radicale serbo (Srs) in parlamento, secondo la tendenza attuale che vede la forza politica al 3,2 per cento. La vera sorpresa di queste elezioni, ha osservato ancora il direttore di Faktor plus, potrebbe essere il nuovo movimento Metla, come pure il blocco dei partiti raccolti attorno ad Aleksandar Sapic come leader.(Seb)