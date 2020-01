Slovacchia: presidente Caputova ad Auschwitz richiama alla lotta contro il fascismo

- La presidente slovacca, Zuzana Caputova, oggi ad Auschwitz per il 75mo anniversario della liberazione del campo, ha fatto appello affinché continui la lotta contro il fascismo. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Tasr". "Il fascismo è ancora vivo tra noi, nella nostra società, e quindi penso sia molto importante che noi facciamo il nostro meglio per prevenire il suo ritorno al potere", ha detto ai giornalisti il capo dello Stato, aggiungendo di essere stata al Forum mondiale dell'Olocausto a Gerusalemme pochi giorni fa per il medesimo motivo per il quale si trova in Polonia oggi. (Vap)