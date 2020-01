Regionali: Lega, Borgonzoni candidata apprezzata e condivisa in Emilia-Romagna

- I deputati Gianluca Vinci e Jacopo Morrone, segretari della Lega in Emilia ed in Romagna, affermano in una nota che "Lucia Borgonzoni ha realizzato un grande risultato in Emilia-Romagna. Gli oltre 32 mila voti in più rispetto alle liste che l'hanno sostenuta dimostra che è stata una candidata stimata e apprezzata, oltre che condivisa. Ora avanti con il programma. Il centrodestra a guida Lega ha tante cose da fare".(Com)