Italia-Croazia: ad Ancona incontro istituzionale tra regione Marche e contea Spalatino Dalmata (4)

- Anche per il governatore Blazenko Boban, "fondamentale è il tema dello sviluppo dei collegamenti e dei trasporti, se vogliamo realizzare reti culturali, sportive ed economiche che uniscano le visioni e le aspirazioni dei giovani dei due Paesi". La vicepresidente della Regione Marche, Anna Casini (assessore alle Infrastrutture), ha parlato delle connessioni come del "pilastro più importante su cui costruire progetti e strategie, come ci hanno insegnato gli antichi Romani che realizzavano subito le vie di comunicazione". All'incontro ha partecipato Pierluigi Coppola, ministero dei Trasporti e Infrastrutture, coordinatore del Pilastro 2 Eusair (Connettere le Regioni): "Le nostre iniziative messe in campo vedono pieno allineamento con le conclusioni odierne. Stiamo delineando un masterplan (documento di indirizzo strategico) per i trasporti, la mobilità e le infrastrutture di tutta la Macroregione. Una visione dei collegamenti che corrisponda alle esigenze dei territori e non cada dall'alto. Ci troviamo in un momento favorevole perché sta iniziando il nuovo settennato di programmazione 2021-2027 ma anche perché siamo all'inizio di una revisione delle reti dei collegamenti multimodali europei. Crediamo che la strategia macroregionale possa offrire contributi concreti., in sintonia con quanto detto oggi". Hanno partecipato all'incontro l'assessore comunale di Ancona, Paolo Marasca; il presidente dell'Autorità portuale del Mare Adriatico Centrale, Rodolfo Giampieri; l'ambasciatore Fabio Pigliapoco (segretariato permanente dell'Iniziativa Adriatico Ionica). (Com)