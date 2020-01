Marche: oggi incontro istituzionale tra Regione e delegati Croazia

- "Collegare le due sponde dell'Adriatico per rinsaldare i rapporti di amicizia, culturali ed economici tra le Marche e la Dalmazia". È stato il tema al centro dell'incontro istituzionale che si è svolto, a Palazzo Raffaello di Ancona, tra le delegazioni della Regione Marche, guidata dal presidente Luca Ceriscioli e dal governatore della contea di Spalato, Blazenko Boban. L'occasione, come ha fatto sapere una nota della Regione, "era rappresentata dalle modalità di attuazione del protocollo d'intesa firmato, ad Ancona, il 28 agosto 2019. Le Regioni Marche e Spalatino Dalmata si sono impegnate a lavorare assieme per la promozione e la valorizzazione dei territori e delle tipicità". Il sindaco di Spalato Andro Krstulovic Opara ha detto: "Il problema da affrontare è quello di migliorare i collegamenti per incentivare gli scambi giovanili. Le nostre università hanno qualcosa in più da offrire ai giovani. Croazia e Spalato non sono solo estate, turismo e spiagge". (segue) (Ren)