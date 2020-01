Marche: oggi incontro istituzionale tra Regione e delegati Croazia (2)

- Quindi ha aggiunto: "Dobbiamo offrire le opportunità affinché i giovani italiani e marchigiani conoscano meglio i dirimpettai e viceversa. Se si risolve il problema dei collegamenti, crescerà anche la collaborazione reciproca". Il presidente Ceriscioli ha affermato che il protocollo: "vuole sviluppare scambi culturali e di competenza, ma ha bisogno di collegamenti stabili per potersi attuare. Oggi è più facile, da Spalato, andare a Londra che venire in Ancona, oltretutto spendendo molto meno. È evidente che serva qualcosa che vada oltre i collegamenti stagionali, turistici e commerciali. Occorre orientare lo sguardo anche verso gli aeroporti delle Marche e di Spalato, puntare su compagnie di navigazione che allungano i periodi dei collegamenti marittimi tra le due sponde. La Macroregione rappresenta un'opportunità per intercettare le novità della prossima programmazione europea sul fronte della mobilità e dei trasporti". (Ren)