Afghanistan: aereo precipitato, per i talebani era un velivolo “spia” degli Stati Uniti

- L’aereo precipitato questa mattina nella provincia afgana di Ghazni apparteneva ai servizi d’intelligence degli Stati Uniti. A dirlo è stato Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani, spiegando che a bordo dell’aereo c’erano alcuni alti ufficiali della Cia. Nessuno sarebbe sopravvissuto allo schianto in una zona impervia del paese asiatico. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali, ma un portavoce militare statunitense ha riferito che le autorità di Washington stanno indagando. In precedenza, il governatore della provincia afgana, Wahidullah Kalimzai, aveva detto all’agenzia di stampa russa “Sputnik” che “l’aereo apparteneva ad una compagnia straniera non affiliata ad operatori afgani”, spiegando che “non è stato possibile stabilirne l’appartenenza”. In mattinata si era diffusa la notizia dell’abbattimento di un velivolo militare dell’Esercito nazionale afgano, mentre alcune indiscrezioni trapelate sui media avevano riportato lo schianto di un Boeing 737-400 della Ariana Afghan Airlines. Tuttavia, la stessa compagnia aerea afgana aveva negato il coinvolgimento di un suo velivolo nell'incidente. Fonti ufficiali della provincia hanno riferito che l'aereo era in rotta per Ghazni da Herat quando si è schiantato. Il velivolo è precipitato in un territorio sotto il controllo dei talebani. Sul web, intanto, è stato diffuso il video della fusoliera in fiamme di un Bombardier Global Express, modello spesso utilizzato dai servizi d’intelligence statunitensi, in un luogo imprecisato tra montagne innevate. L’autenticità del filmato, tuttavia, non è stata ancora confermata. (Was)