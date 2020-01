Speciale difesa: Iraq, commissione Sicurezza conferma istituzione comitato per acquisto sistema S-300

- La commissione Sicurezza e difesa del parlamento iracheno ha confermato oggi l'istituzione di un comitato speciale per dare seguito al contratto per l’acquisto del sistema S-300 da Mosca. “L’Iraq ha un sistema di sicurezza integrato e coerente e ha bisogno di uno strumento per sostenere gli effetti della vittoria contro il terrorismo e per contrastare le cellule dormienti”, ha dichiarato Saad Maya, membro della commissione Sicurezza e difesa del parlamento all’agenzia irachena “Ina”. Il parlamentare ha spiegato che i contratti con la controparte russa saranno firmati dopo la formazione del governo. “Il sistema di difesa russo migliorerà le capacità difensive e offensive dell’Iraq”, ha aggiunto, chiarendo che “l’Iraq ha un coordinamento con la controparte siriana per combattere il terrorismo, alla luce della condivisione del confine”. La commissione Sicurezza e difesa del parlamento ha annunciato circa tre mesi fa di aver avviato le trattative per l’acquisto del sistema di difesa S-300 da Mosca. Da parte sua, il presidente della commissione Sicurezza e difesa, Mohamed Reda, ha dichiarato all’agenzia di stampa “Ina”: “L’esercito iracheno ha difese aeree con un raggio massimo di 20 chilometri, distribuite sui principali obiettivi del paese”. Reda ha aggiunto che “circa tre mesi fa, è stato attivato il contratto con la Russia per armare la difesa aerea e fornire all’Iraq sistemi S-300 che hanno un raggio di 200 chilometri, il che è positivo per la geografia dell’Iraq”. (Irb)