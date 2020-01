Speciale difesa: ministro Esteri francese Le Drian, Usa abbiano “buon senso” di non ritirare presenza militare in Sahel

- La Francia auspica che gli Stati Uniti abbiano il “buon senso” di non ritirare il proprio sostegno alle operazioni militari a guida francese nel Sahel. È quanto dichiarato dal ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian nel corso di una conferenza stampa. Le dichiarazioni di Le Drian giungono mentre è in corso la visita a Washingron del ministro della Difesa francese Florence Parly per cercare di convincere i vertici politici e militari degli Stati Uniti a non ritirarsi dalla regione del Sahel. Nel corso della sua visita, si legge in una nota del ministero della Difesa, Parly incontrerà il segretario di Stato Usa per la Difesa, Mark Esper, mentre nei prossimi giorni si recherà nella capitale statunitense una delegazione del ministero degli Esteri francese. La scorsa settimana la stessa Parly, in visita nei paesi del Sahel, aveva annunciato la sua imminente visita a Washington. “Sarò nella capitale Usa nei prossimi giorni per discutere la questione. Contiamo sul prezioso sostegno degli Stati Uniti per il successo di questo sforzo consolidato”, aveva detto Parly al parlamento francese. La volontà da parte degli Stati Uniti di ridurre la propria presenza militare in Africa è stata annunciata nelle scorse settimane dal capo dello Stato maggiore congiunto Usa, Mark Milley, a Bruxelles per la riunione del Comitato militare della Nato. Le risorse che il Pentagono dedica all'Africa e al Medio Oriente, ha dichiarato Milley parlando alla stampa, “potrebbero essere ridotte, e quindi reindirizzate, per migliorare la preparazione delle nostre forze sia negli Stati Uniti che nel Pacifico. Stiamo valutando opzioni con il segretario alla Difesa Mark Esper”, ha spiegato Milley, precisando che questa riflessione viene fatta “in coordinamento con i nostri alleati e partner nelle aree interessate” e che il Pentagono non ha ancora “preso alcuna decisione” in tal senso. Quanto alla Francia, dispone attualmente di 4.500 uomini in Mali e nel Sahel, nell’ambito della forza Barkhane (subentrata nel 2014 all’operazione Serval), tuttavia il presidente Emmanuel Macron ha di recente annunciato l’invio di altri 220 uomini a causa del progressivo peggioramento della sicurezza nella regione. L’annuncio è stato dato dallo stesso capo dell’Eliseo al termine del vertice G5 Sahel che si è svolto a Pau lo scorso 13 gennaio con l’obiettivo di ridiscutere la presenza francese nel Sahel. Oltre a ciò, nel summit di Pau la Francia e i paesi del G5 Sahel (Niger, Ciad, Mauritania, Burkina Faso, Mali) hanno deciso di rafforzare la loro cooperazione militare di fronte all'ondata di attacchi jihadisti che sta interessando la regione e hanno concordato di istituire “un nuovo quadro politico, strategico e operativo”, ribattezzato “Coalizione per il Sahel”, che riunirà il G5 Sahel, la forza Barkhane (a guida francese) e i paesi partner, al fine di coordinare meglio la loro azione. In particolare, i leader hanno deciso di “concentrare immediatamente i loro sforzi militari, sotto il comando congiunto della forza Barkhane e della Forza congiunta del G5 Sahel, nelle tre aree di confine (Mali, Burkina Faso e Niger)", dove si sono concentrati gli attacchi negli ultimi mesi, principalmente per mano dello Stato islamico del Grande Sahara (Eigs). Il futuro raggruppamento di forze speciali europee, denominato Takuba, sarà integrato in questo comando congiunto. (Res)