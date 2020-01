Speciale difesa: Iraq, tre feriti nell'attacco con razzi Katyusha contro l'ambasciata Usa a Baghdad

- E’ di almeno tre feriti il bilancio provvisorio dell’attacco con razzi Katyusha contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, in Iraq. Fonti della sicurezza locale hanno spiegato ad “Agenzia Nova” che le persone ferite nella sede diplomatica, la cui nazionalità non è stata ancora precisata, sono state evacuate con degli elicotteri. Almeno cinque razzi del tipo Katyusha sono caduti ieri sera sulla Zona Verde di Baghdad, la cittadella fortificata della capitale che ospita le istituzioni governative e le rappresentanze diplomatiche straniere. Almeno due di questi razzi sono caduti nei dintorni della sede dell'ambasciata di Washington. Questo attacco è il quinto del suo genere dall'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione iraniana, avvenuto in un raid aereo Usa in Iraq. Lo scorso 20 gennaio, altri due razzi erano caduti nelle vicinanze dell'ambasciata degli Stati Uniti, all'interno della Green Zone di Baghdad, senza causare vittime. (Irb)