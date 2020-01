Speciale difesa: Iraq, Asaib Ahl al Haq nega responsabilità nell’attacco all’ambasciata Usa

- Il movimento iracheno Asaib Ahl al Haq ha negato la responsabilità delle milizie sciite filo-iraniane nell’ultimo attacco a colpi di razzi contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, avvenuto ieri sera. “Ancora una volta, confermiamo che l’ultimo attacco missilistico contro l’ambasciata del Male a Baghdad non è opera delle fazioni della resistenza irachena”, ha chiarito in un comunicato il portavoce militare del gruppo, Jawad al Tulaibawi. “Abbiamo già detto in passato che le fazioni della resistenza non prenderanno di mira ambasciate e missioni diplomatiche in Iraq”, ha proseguito il portavoce sottolineando come i razzi utilizzati per l’attacco di ieri sera non siano tra le armi a disposizione delle milizie. “Abbiamo anche promesso che la nostra risposta all’assassinio di Abu Mahdi al Muhandis (leader delle Brigate Hezbollah e numero due della Mobilitazione popolare, ucciso in un raid Usa a Baghdad lo scorso 3 gennaio) non sarà di livello inferiore a quella della Repubblica islamica (dell’Iran) per la morte di Qasem Soleimani (capo della Forza Qods dei Pasdaran eliminato nella stessa circostanza”. (Irb)