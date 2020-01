Speciale difesa: Donbass, ambasciatore tedesco in Russia, a Monaco possibile riunione del Formato Normandia

- L'imminente Conferenza sulla sicurezza di Monaco potrebbe costituire la piattaforma per discutere la questione del Donbass nel Formato Normandia a livello di ministri degli Esteri. Lo ha dichiarato l'ambasciatore tedesco in Russia, Géza Andreas Geyr, in un'intervista pubblicata oggi sul quotidiano "Kommersant". "La Conferenza di Monaco è il luogo di incontro più importante per le consultazioni non solo sui temi più urgenti, ma anche strategicamente importanti e relativi alla politica di sicurezza. Sarebbe bello se una delegazione rappresentativa russa fosse pronta a partecipare nel modo più attivo alle discussioni. Senza dubbio, l'argomento dell'Ucraina svolgerà un ruolo importante in molte conversazioni. È del tutto possibile che si potrà discuterne nel Formato Normandia. Ma al momento non posso confermare questo incontro", ha dichiarato il diplomatico. (Rum)