Speciale difesa: Libia, Commissione Ue, situazione continua ad essere molto instabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Libia continua ad essere molto instabile. Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. "I ministri degli Affari esteri hanno deciso di iniziare le discussioni a livello di Comitato politico di sicurezza sulla possibilità di modificare l'operazione Sophia per trovare le modalità che permetta di controllare nel modo migliore possibile l'embargo e la discussione va avanti nel Consiglio", ha dichiarato Stano a una domanda sull'operazione Eunavfor Med. "La situazione in Libia continua a essere molto instabile. Ieri Borrell ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu. Hanno discusso soprattutto degli sviluppi attorno a Tripoli perché nonostante gli sforzi internazionali lo scontro non sembra cessare", ha spiegato. "Ma gli sforzi vanno avanti e la discussione sulla Libia continua oggi a Berlino, in Germania, con la parte tedesca (con il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas)", ha aggiunto. Stano ha spiegato che Borrell e Maas hanno "sottolineato la necessità di continuare l'impegno così come è stato stabilito all'ultimo Consiglio Affari esteri dai ministri”. Stano ha infine aggiunto: “L'Alto rappresentante ha detto chiaramente che abbiamo bisogno di un approccio europeo unitario per fare passi in avanti verso il sostegno di un accordo sul cessate il fuoco, un cessate il fuoco temporaneo o un cessate il fuoco auspicabilmente permanente, e l'attuazione dell'embargo sulle armi". (Beb)