Serbia: associazione giornalisti, premier ha violato regole con dichiarazioni su "N1"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia, Ana Brnabic, ha violato le "regole di comportamento" previste per un funzionario dello Stato verso i media con le dichiarazioni rese a riguardo dell'emittente "N1": è la posizione espressa dall'associazione dei giornalisti della Serbia Nuns in una nota rilanciata dall'emittente stessa. La premier, ospite dell'emittente "Tv Pink", aveva commentato nella serata di ieri la decisione di revocare il diritto di emissione per "N1" nelle reti via cavo del paese che sono direttamente o indirettamente gestite dalla società statale per le comunicazioni Telekom Srbija. La revoca riguarda, oltre a "N1", anche "Tv Nova" e "Sportklub". Brnabic aveva accusato a questo proposito "N1" di essere "un partito politico". "In questo momento, se me lo chiedete, fra tutti i partiti politici che sono schierati all'opposizione, che non sono d'accordo con noi ovvero la coalizione al governo, è la televisione 'N1' a condurre la campagna migliore. Per me 'N1' è davvero diventata, in questa campagna, un partito politico che possiede un'angolazione sufficientemente buona da cui piazzare tale campagna", ha detto Brnabic. (segue) (Seb)