Serbia: associazione giornalisti, premier ha violato regole con dichiarazioni su "N1" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'associazione dei giornalisti Nuns, la premier ha con tali affermazioni violato "tutte le regole civili, culturali e democratiche" di comportamento previste per i funzionari dello Stato verso i mezzi d'informazione. L'associazione aggiunge che "tale tentativo di disqualificare" un mezzo d'informazione professionale rappresenta il proseguimento della campagna "nemica" condotta dalle attuali autorità al potere "verso un giornalismo obiettivo, critico e non in vendita". (Seb)