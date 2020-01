Repubblica Ceca: governo dichiara giornata di lutto per scomparsa presidente Senato Kubera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ceco ha proclamato il 3 febbraio come giornata di lutto per la scomparsa del presidente del Senato, Jaroslav Kubera. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk". Le bandiere nazionali sventoleranno a mezz'asta per onorare Kubera, morto improvvisamente all'età di 72 anni la scorsa settimana. Una cerimonia pubblica di commemorazione si svolgerà al Rudolfinum di Praga e anche nella città di Teplice, di cui Kubera è stato a lungo sindaco. I funerali saranno invece in forma strettamente privata. L'elezione straordinaria per individuare il successore di Kubera alla guida del Senato ceco si svolgerà il 27 e 28 marzo. (Vap)