Roma: Raggi, domani residenti palazzina al Celio rientreranno nei loro appartamenti

- Rientreranno domani mattina nei loro appartamenti i residenti della palazzina al Celio, a Roma, evacuata lunedì scorso a causa di un cedimento della strada. Lo annuncia, su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il nostro obiettivo - scrive Raggi - era quello di permettere il rientro nelle abitazioni nel minor tempo possibile. Nel frattempo, abbiamo accolto in albergo tutti i residenti che ne hanno fatto richiesta. Dopo una settimana, grazie al coordinamento da parte della Protezione civile - che ha lavorato insieme a Municipio I, Acea e Italgas - i cittadini potranno tornare nelle loro abitazioni. In circa quattro settimane verranno ripristinati il marciapiede e il manto stradale. Ma intanto verrà garantito ai residenti l’accesso in sicurezza nel palazzo tramite una pedana provvisoria".(Rer)