Repubblica Ceca: esecutivo approva invio truppe in Mali, Ciad e Niger

- Il governo ceco ha approvato l'invio di soldati in Mali, Niger e Ciad per svolgere una missione di lotta al terrorismo. Se il parlamento approverà la proposta, un numero di soldati fino a 60 unità potrà essere stanziato in questi paesi. La Repubblica Ceca è uno dei paesi europei a cui la Francia ha chiesto di partecipare all'operazione Barkhane, in corso nella regione del Sahel dal 2014. Al momento Praga ha già collocato 120 uomini in Mali e assumerà nel corso di quest'anno la guida della locale missione di addestramento dell'Unione europea (Eutm Mali). (Vap)