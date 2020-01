Torino: Ricca, parole di Sicari su Israele inopportune, avrebbe fatto meglio a tacere

- “Francamente ritengo inopportune le parole proferite dal presidente del Consiglio Comunale di Torino che, nel corso degli interventi sul Giorno della Memoria, ha deciso di attaccare lo Stato di Israele parlando non della persecuzione degli ebrei ma di presunti ‘crimini di guerra’ commessi da Israele stesso". Lo afferma l’assessore alla sicurezza della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. "Ci sono luoghi in cui si può parlare di geopolitica e luoghi e momenti in cui ha più senso tacere invece che attaccate uno Stato democratico che ha dato rifugio a tantissime vittime degli orrori che dovevamo ricordare oggi”. (Rpi)