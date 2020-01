Grecia: neo eletta presidente Sakellaropoulou si dimette da guida Consiglio di Stato (2)

- "L'elezione di Katerina Sakellaropoulou come nuovo presidente della Repubblica simboleggia la transizione ad una nuova era per la Grecia", ha dichiarato la scorsa settimana il primo ministro Mitsotakis, parlando ai giornalisti dopo il voto con cui il parlamento di Atene ha eletto la prima donna alla carica di capo dello Stato. Secondo Mitsotakis, la nomina di Sakellaropoulou "simboleggia l'unità della nazione greca". Nella visione del capo del governo di Atene, l'elezione del nuovo capo dello Stato in maniera rapida e tramite un sostegno trasversale delle forze politiche, "ha dimostrato che possiamo concordare sulle grandi questioni" e che "possiamo cooperare efficacemente" in futuro. Il presidente uscente Pavlopoulos ha telefonato a Sakellaropoulou per congratularsi della sua elezione. (segue) (Gra)