Grecia: neo eletta presidente Sakellaropoulou si dimette da guida Consiglio di Stato (3)

- Il parlamento di Atene ha eletto la scorsa settimana Sakellaropoulou come nuova presidente della Repubblica greca. L'elezione della prima donna alla presidenza della Repubblica in Grecia è avvenuta con il voto favorevole di 261 parlamentari (300 sono i seggi del parlamento di Atene). A sostenere la nomina di Sakellaropoulou sono stati i deputati del partito governativo Nuova democrazia (Nd) e quelli di due grandi partiti dell'opposizione, Syriza e Movimento per il cambiamento (Kinal). Il mandato quinquennale di Sakellaropoulou alla presidenza inizierà ufficialmente il 13 marzo 2020, quando scadrà il termine dell'attuale capo dello Stato Pavlopoulos. Sakellaropoulou è nata a Salonicco nel 1956 ed è stata eletta come prima donna presidente del Consiglio di Stato nel 2018. La sua elezione è avvenuta al primo tentativo utile, alla luce del sostegno trasversale tra le forze politiche alla sua candidatura. (Gra)